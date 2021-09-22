"صلاح خامسًا".. فوربس تكشف أكثر لاعبي كرة القدم تحقيقًا للأرباح في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشرت مجلة فوربس الإقتصادية الأمريكية تقريرًا عن أكثر لاعبي كرة القدم حول العالم تحقيقًا للأرباح، والذين جاء من بينهم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن أرباح محمد صلاح في الموسم الجاري ستصل إلى 41 مليون دولار أمريكي، منهم 25 مليون دولار من الراتب الذي يتقاضاه قبل خصم الضرائب، إلى جانب 16 مليون دولار هي قيمة الإعلانات والأرباح التجارية.

وأوضحت المجلة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد حديثًا إلى مانشستر يونايتد يعد أكثر لاعبي كرة القدم في العالم تحقيقًا للأرباح، بقيمة 70 مليون دولار من الرواتب والمكافآت، بالإضافة إلى 55 مليون دولار من الدعاية والإعلانات.

ووفقًا لما جاء في التقرير، فإن ثلاثة رياضيين فقط حول العالم يتفقون على رونالدو في قيمة الأرباح التجارية والإعلانات، على رأسهم روجيه فيدرير لاعب التنس السويسري "90 مليون دولار"، ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي "65 مليون دولار" وتايجر وودز لاعب الجولف الأمريكي "60 مليون دولار".

ويحل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بين لاعبي كرة القدم، بقيمة أرباح إجمالية تصل إلى 110 مليون دولار، منهم 75 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و35 مليون دولار من الأرباح التجارية.

المرتبة الثالثة كانت من نصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بقيمة إجمالية تصل إلى 95 مليون دولار مقسمة إلى 20 مليون دولار كأرباح تجارية، و75 مليون دولار كرواتب ومكافآت.

ويحافظ فريق العاصمة الفرنسية على تواجد لاعبيه في المراكز الأولى بتواجد كيليان مبابي في المركز الرابع بإجمالي أرباح 43 مليون دولار، منهم 28 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و15 مليون دولار كأرباح تجارية.

وجاء صلاح في المركز الخامس بالترتيب العام والثاني بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد رونالدو، بينما حل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في المركز السادس بإجمالي 35 مليون دولار، منهم 27 مليون دولار كرواتب ومكافآت، و8 ملايين دولار كأرباح تجارية.

وتواجد الإسباني أندرياس إنييستا لاعب فيتسل كوبي الياباني في المركز السابع بإجمالي 35 مليون دولار منهم 31 مليون دولار كرواتب، و4 ملايين دولار كأرباح تجارية، أمام الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بإجمالي 34 مليون دولار.

وحل الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد في المركز التاسع بإجمالي أرباح 32 مليون دولار، ثم زميله البلجيكي إيدين هازارد في المرتبة العاشرة بإجمالي أرباح 29 مليون دولار.