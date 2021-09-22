الطلائع: لا صحة لما يتردد عن رحيل لاشين أو أحمد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

نفى عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، ما يتردد بشأن رحيل مهند لاشين وأحمد سمير عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الطلائع في تحقيق أول بطولة في تاريخه، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 3-2 في مباراة السوبر المحلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، سُئل بسيوني عما يتردد بشأن رحيل مهند لاشين إلى بيراميدز، وأجاب مدرب الطلائع: "جميع اللاعبين باقين مع الفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف: "لا صحة لما يتردد حول رحيل لاشين أو أحمد سمير خلال الميركاتو الصيفي".

وأتم: "هناك صفقات جديدة سنبرمها خلال الأيام المقبلة، ومن رحلوا عن الفريق رحلوا بسبب نهاية عقدهم وتلقيهم عقودا أكبر من إمكانيات النادي".

وارتبط لاشين بالانتقال إلى صفوف الزمالك وبيراميدز خلال الميركاتو الصيفي، بينما ارتبط احمد سمير بالانضمام إلى فيوتشر.