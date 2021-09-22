رسالة نارية من المصري بشأن أحمد رفعت "لا أحد يلوي ذراعنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن أحمد رفعت مهاجم الفريق ترك النادي، ومازال متبقى في عقده موسمين.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال هاشم: "فوجئنا بردة فعل أحمد رفعت عندما طلبنا منه جواز السفر الخاص به من أجل إنهاء الأمور المتعلقة بالسفر إلى أوغندا استعدادا لمواجهة اوغندا ريفينيو اوثورتي بكأس الكونفدرالية".

وتابع: "المدير الإداري للفريق تواصل معه واللاعب أبلغه أنه (ترك النادي ولن يعود)".

وأضاف: "مازال متبقى في عقد رفعت موسمين مع النادي، ولم نتلق أية عروض من أجل رحيله".

وواصل: "(في حد بيلعب في ودانه) ووعده بعقد قيمته 13-14 مليون جنيه، لا نعلم من ولصالح أي نادي".

وأكمل: "رفعت خرج في بعض وسائل الإعلام وأكد أنه طلب من رئيس النادي بعض الأمور المتعلقة بزياة راتبه ومساواته بالصفقات الجديدة".

وأردف: "بعض لاعبي الفريق تم تسوية أمورهم وتمديد عقودهم مثل فريد شوقي وأحمد مسعود، وقلنا لرفعت قدم لنا عرضا مناسبا لدراسته واختيار الأفضل لك وللنادي ولم يحدث".

وأتم: "كل لاعب واتفاقاته و(حسب رزقه)، كل شيء وارد في كرة القدم، لكننا لا نتهم علي ماهر (مدرب المصري السابق) بأي شيء بشأن رفعت.. الجميع يبحث عن مصلحته لكن مصلحة النادي أهم ولا أحد (يلوي ذراعنا)".