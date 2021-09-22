الشعباني: أحمد رفعت عليه احترام عقده.. وتمسك إدارة المصري جعلني أتراجع عن قراري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه معين الشعباني المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي، رسالة إلى أحمد رفعت لاعب الفريق الساحلي بشأن غيابه عن التدريبات.

الشعباني قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"أعلم أن أحمد رفعت من نجوم الفريق، لكن عليه احترام تعاقده فهو لاعب احترافي، الإدارة لم تقصر ولابد من حل هذه المشكلة".

وعن الضغوط الذي سيمر بها مع المصري، رد :"أنا متعود على الضغوطات سواء كانت من حيث المباريات أو النتائج مع فريق الترجي، لكن معين الشعباني وحده لن يستطيع تحقيق أي شيء".

وواصل :"بعد رحيلي عن الترجي قررت الحصول على راحة، لكن إدارة المصري تمسكت بالتعاقد معي إلى جانب الرسائل الإيجابية من أصدقائي في مصر حول قيادة الفريق".

وكان معين الشعباني أعلن عن التعاقد معه من جانب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل علي ماهر، حيث سيقود المدير الفني التونسي قيادة الفريق الساحلي لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر.

جدير بالذكر أن معين الشعباني آخر محطاته التدريبية كانت بقيادة فريق الترجي الرياضي التونسي ليحقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين موسمي (2018 و2019).