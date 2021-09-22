بسيوني: "حلفنا" على تحقيق الفوز أمام الأهلي.. ومفاوضات مع بيراميدز لضم منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه خلال جلسته مع اللاعبين قبل مباراة الأهلي في السوبر المصري توعدوا بالحصول على اللقب قائلا :"حلفنا مع اللاعبين على تحقيق الفوز".

وأضاف بسيوني في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"أشكر اللاعبين لأن حافظنا على حق من حقوقنا، البعض توقع الكأس لصالح الأهلي وهذا صحيح، لكن (حلفنا) على تحقيق الفوز".

وأشار بسيوني عن صعوبات تعرض لها قبل المباراة :"الفريق ضم خمس لاعبين جدد، ولم يتواجد في قائمة الفريق سوى مهاجم واحد وهو كريم الطيب ولم يكن جاهز لهذه المباراة".

وأكمل :"رحل عنّي 8 لاعبين وخط الهجوم بالكامل وأيضًا في الدفاع، وقطعنا الأجازة لأننا لم نتخيل موعد المباراة ولم نكن جاهزين".

وعن مفاوضات ناديه مع بيراميدز لضم ناصر منسي، كشف بسيوني في نهاية تصريحاته :"المفاوضات جارية الآن بين إدارة الناديين، أسعى لضم ناصر منسي لأنه لعب مع الفريق الموسم الماضي وقدّم مستوى رائع، لكن في حال إخفاق المفاوضات هناك بدائل أخرى".

وكان نادي طلائع الجيش دخل التاريخ عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتمكن الفريق العسكري من الفوز بلقبه الأول في تاريخه.