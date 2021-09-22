مصدر لمصراوي: الأهلي يتوصل لاتفاق مع علي معلول لتمديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في القلعة الحمراء نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول ظهير الفريق، لتمديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات أستمرت قرابة ثلاثة أشهر بسبب ضغط مباريات الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

وقال: "معلول لم يفكر في الرحيل عن الأهلي رغم العروض التي تلقاها مؤخراً، ويشعر براحة نفسية ويرغب في البقاء".

وأضاف: "معلول رحب بالبقاء في الأهلي وأتفق علي تمديد تعاقده لموسمين بخلاف المدة المتبقية في عقده وسيتم التوقيع بشكل رسمي عقب المعسكر المقام حالياً في برج العرب ".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر السبت المقبل.

ويرتبط معلول بتعاقد ممتد حتي نهاية الموسم المقبل ولكن تم الاتفاق علي تمديده ليغلق الاهلي ملفات تمديد عقود لاعبيه بعد الحصول علي توقيع صلاح محسن لمدة خمس سنوات وعمرو السولية لثلاث سنوات سيتم الإعلان الرسمي عقب مواجهة إنبي.