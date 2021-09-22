تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم أمام سبيزيا.. البحث عن الفوز الأول

تعرف على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم أمام سبيزيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الايطالي والمقرر إقامتها على ملعب “ألبيرتو بيكو” بداية من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

جمع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري نقطتين فقط من أول أربع مباريات في الدوري الإيطالي، ليدخل مباراة اليوم أمام سبيزيا وعينه على تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، وتسلق جدول الترتيب قبل فوات الأوان.

ومن المتوقع عودة فيديريكو كييزا وماتيس دي ليخت إلى التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم ضد سبيزيا، مع إراحة ألفارو موراتا لمباراة نهاية الأسبوع.

وظل جورجيو كيليني في تورينو مصابًا بالحمى، لذلك سيبدأ دي ليخت جنبًا إلى جنب مع ليوناردو بونوتشي، ومن المتوقع أن يبدأ ماتيا دي تشيليو في مركز الظهير الايسر، مع دانيلو على اليمين.

وسيحصل ويستون ماكيني على الفرصة في منتصف الميدان، بينما سيأخذ ألفارو موراتا راحة بعد مشاركته ضد ميلان في قمة مباريات يوم الأحد الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ مويس كين المباراة الأولى كأساسي في فترته الثانية مع البيانكونيري، ويشارك باولو ديبالا في خط الهجوم.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم أمام سبيزيا في الدوري الايطالي

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – دي تشيليو

خط الوسط: فريدريكو كييزا – بنتانكور – وينستون ماكيني – برنارديسكي

خط الهجوم: مويس كين – بابلو ديبالا.