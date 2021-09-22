البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الغرافة والدحيل في الدوري القطري بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الدحيل والغرافة في الجولة الثالثة ببطولة الدوري القطري «دوري نجوم قطر»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 22-9-2021.

يستقبل نادي الدحيل نظيره الغرافة على استاد عبدالله بن خليفة بمدينة الدوحة، وعينه على مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر 2021/2022.

وحقق الدحيل الانتصار في الجولة الأولى والثانية أمام الخور والعربي على الترتيب، وسجل 6 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين فقط، ويأمل المدرب البرتغالي لويس كاسترو تحقيق الانتصار الثالث تواليًا.

على الجهة المقابلة، لن يتنازل نادي الغرافة عن تحقيق الثلاث نقاط ايضًا لخطف صدارة الترتيب، بعدما حقق الانتصار في الجولتين الماضيتين على حساب الشمال والأهلي.

ويتطلع مدرب الغرافة الايطالي آندريا ستراماتشوني تقديم أوراق اعتماده لدى إدارة الفهود بشكلٍ خاص، وإثبات جدارة الفريق في المنافسة على اللقب في أول اختبار حقيقي له.

جدير بالذكر أن آخر خمس مباريات جمعت الفريقين في الدوري القطري، حقق الدحيل الانتصار في 3 مناسبات، مقابل انتصار وحيد للغرافة، بينما سيطر التعادل على مباراة واحدة.

ويدير مباراة الدحيل والغرافة اليوم، الحكم القطري «سلمان فلاحي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية وقطر، 17:45 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر الغرافة والدحيل على قناة الكأس القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وتصحيح خطأ 4/3.