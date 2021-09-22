تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام مايوركا.. غيابات بالجملة

تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل كارلو أنشيلوتي مباراة اليوم أمام مايوركا وعينه على النقاط الثلاث لإستعادة صدارة الدوري الاسباني من الغريم أتليتكو مدريد، وسط غيابات بالجملة في صفوف النادي الملكي.

وسيبدأ المدير الفني الايطالي مباراة اليوم بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، و أمامه الثنائي دافيد ألابا و البرازيلي إيدير ميليتاو في محور الدفاع، ليبقى الخيار بين الزج بالشاب ميجيل جوتيريز على يسار الدفاع، وناتشو فيرنانديز على اليمين، أو اللعب بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن و ينتقل ناتشو إلى اليسار.

وفي خط الوسط، من المنتظر دخول الثلاثي كاسيميرو و لوكا مودريتش و فيدي فالفيردي منذ البداية، إلا إذا قرر كارلو أنشيلوتي إراحة البرازيلي أو الكرواتي، والدفع بالفرنسي ادواردو كامافينجا منذ البداية.

ويمكن للإيطالي أيضاً، إراحة الكرواتي لوكا مودريتش في مباراة اليوم، و دخول المباراة بالاسباني ايسكو منذ البداية، أو إعطاء الفرصة لمواطنه ماركو أسينسيو في مركز المحور بوسط الميدان.

وفي المقدمة، من المتوقع الاستمرار على هدافي الفريق والدوري الاسباني كريم بنزيمة و فينسيوس جونيور في مباراة اليوم، ليبقى مركز الجناح الأيمن بين البلجيكي إيدين هازارد أو البرازيلي رودريجو جوس، أو ماركو أسينسيو.

بالنسبة لغيابات ريال مدريد في مباراة اليوم، فتضم القائمة كل من داني سيبايوس و داني كارفخال و توني كروس و مارسيلو، و الفرنسي فيرلاند ميندي و الويلزي جاريث بيل.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام مايوركا في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز / ناتشو – دافيد ألابا – ايدير ميليتاو – ناتشو / ميجيل جوتيريز

خط الوسط: كاسيميرو / كامافينجا – لوكا مودريتش / ايسكو / أسينسيو – فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ايدين هازارد / ماركو أسينسيو / رودريجو جوس.