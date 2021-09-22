تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ميتز.. غياب راموس وميسي

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة اليوم أمام ميتز ضمن مباريات الجولة السابعة من الليج 1، والمقرر إقامتها على ملعب “ستاد سانت سيمبريان” بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل ماوريسيو بوكيتينو مباراة اليوم أمام ميتز بمشاعر متناقضة، فرغم تحقيق الفريق لفوز ثمين في آخر ثواني مباراة يوم الأحد أمام ليون، إلا أن المدرب الارجنتيني، خسر خدمات مواطنه ليونيل ميسي بسبب تلقيه ضربة قبل استبداله في الشوط الثاني.

ومن المنتظر دخول باريس سان جيرمان مباراة اليوم بالدولي الكوستاريكي كيلور نافاس كحارس مرمى، بعد مشاركة جيانلويجي دوناروما أمام ليون، إلا إذا قرر المدير الفني الارجنتيني إعطاءه الفرصة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي خط الدفاع، سيبدأ بوكيتينو بالقائد ماركينيوس في محور الدفاع، وبجانبه ديالو، مع اراحة كيمبيمبي، على ان يعود الدولي المغربي اشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام ليون، أما في مركز الظهير الأيسر، فيمكن رؤية البرتغالي نونو مينديز كأساسي في مباراة اليوم.

وفي خط الوسط، غالباً ما سيدفع ماوريسيو بوكيتينو بمواطنه لياندرو باريديس مكان الغير جاهز ماركو فيراتي، وبجانبه جورجينيو فينالدوم، والنجم البرازيلي نيمار جونيور كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، وبعد تأكد غياب ليونيل ميسي، سيدفع مدرب باريس سان جيرمان بالارجنتيني ماورو إيكاردي صاحب هدف الفوز أمام ليون منذ البداية، وأنخيل دي ماريا على اليمين، ليبقى مركز الجناح الأيسر بين الاعتماد على كيليان مبابى في مباراة اليوم، أو إراحته والزج بالألماني دراكسلر من البداية.

بالنسبة للغيابات المؤكدة في صفوف باريس سان جيرمان، يستمر غياب المدافع الاسباني سيرجيو راموس الغائب منذ أبريل الماضي، بجانب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، والظهير الأيسر الاسباني خوان بيرنات، مع شكوك حول جاهزية ماركو فيراتي العائد للتو من الإصابة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ميتز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: كيلور نافاس / جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ديالو – نونو مينديز

خط الوسط: لياندرو باريديس – جورجينيو فينالدوم – نيمار جونيور

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي / جوليان دراكسلر – ماورو ايكاردي