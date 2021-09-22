زولا يكشف عن وريث مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو في الدوري الإيطالي

كشف المهاجم الايطالي السابق “جيانفرانكو زولا” عن خليفة روميلو لوكاكو في الدوري الايطالي بعد انتقال البلجيكي إلى تشيلسي هذا الصيف، وقال إن نجم نابولي “فيكتور أوسيميهن” هو وريث هداف إنتر ميلان في الموسم الماضي.

وقال مهاجم نابولي السابق في حديث مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الايطالية أن نادي نابولي قوي حقًا في كل المراكز تحت قيادة سباليتي.

وأضاف زولا “لديهم أوسيميهن، إنسيني وبوليتانو في المقدمة، يتمتعون بجودة عالية في خط الوسط، دفاع قوي مع خاليدو كوليبالي وحارسين موثوقين. لا أستطيع رؤية نقاط الضعف في فريقهم.”

وعن المهاجم الدولي النيجيري تحديداً، قال مهاجم تشيلسي السابق “لم أكن أعرف أوسيميهن عندما وصل العام الماضي، لكنني درسته قليلاً واكتشفت لاعبًا موهوبًا.”

وأوضح “حركاته جيدة جدًا وقوته البدنية يمكن أن تكون مدمرة. إنه وريث لوكاكو، ولا يزال صغيرًا ولديه مجال للتحسن “.

وانضم فيكتور أوسيميهن 22 عامًا، إلى نابولي من ليل في الميركاتو الصيفي 2020، وسجل عشرة أهداف في 30 مباراة مع نابولي في أول موسم له مع النادي.

لديه ثلاثة أهداف في أربع مباريات حتى الآن هذا الموسم، وينتهي عقده في ستاد مارادونا في يونيو 2025.

وكان جيانفرانكو زولا قد سجل 36 هدفًا في 136 مباراة مع نابولي بين 1989 و 1993، ثم انضم إلى بارما وتشيلسي قبل أن يعود إلى كالياري حيث أنهى مسيرته في العام 2005.