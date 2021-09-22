شكوك حول مشاركة ليونيل ميسي في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مان سيتي

تحول بعض الشكوك حول جاهزية النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لمباراة الأسبوع المقبل في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي.

وخرج مهاجم باريس سان جيرمان قبل نهاية مباراة يوم الأحد الماضي أمام ليون في الدوري الفرنسي بعد تعرضه لبعض الكدمات، قبل أن يؤكد النادي الفرنسي غيابه عن مباراة اليوم أمام ميتز في الليج 1

وتأكد غياب ليونيل ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي القادمة أمام مونبلييه في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، أن هدف باريس سان جيرمان الفرنسي الآن، هو عودة النجم الارجنتيني في الوقت المناسب، خلال مباراة يوم الثلاثاء 28 سبتمبر أمام مانشستر سيتي الانجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صاحب 6 كرات ذهبية في 30 دقيقة خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ديجون، والمباراة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي، بالاضافة إلى 75 دقيقة من مباراة ليون، دون تسجيل أي هدف منذ انتقاله إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021 قادماً من برشلونة.