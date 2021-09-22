الامارات | حيوانات تقتحم الملعب.. وتوقف مباراة أوكرانيا وإيطاليا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات تقتحم الملعب.. وتوقف مباراة أوكرانيا وإيطاليا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت مباراة أوكرانيا وإيطاليا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات "ديفلمبياد 2021" لكرة القدم بسبب اقتحام كلبين للملعب قبل أن تستكمل المواجهة بعد طردهما من المستطيل الأخضر في مشهد طريف.

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن المباراة توقفت مرتين، الأولى عند الدقيقة 41، بعد ظهور كلبين داخل المستطيل الأخضر، لتستكمل المباراة بعد أن تمكن ممثلو المنتخب الأوكراني من طرد الحيوانين وإخراجهما من الميدان، والمرة الثانية كانت عند الدقيقة 59 بينما كان المنتخب الأوكراني متقدما بهدفين دون رد، لتتوقف المواجهة مجدداً بسبب اقتحام حصان أبيض لأرضية الملعب، وسرعان ما تمكن المسؤولون أيضا من إخراجه من الميدان.

يذكر أن الـ"ديفلمبياد" حدث أولمبي يتنافس فيه الرياضيون الصم، وانتهت خلاله المباراة التي أقيمت في قرية نيجني مليني بمنطقة بولتافا الأوكرانية، لمصلحة المنتخب صاحب الأرض بثلاثة أهداف نظيفة.

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