شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت يقترب من العودة للمقاولون العرب فى الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق، من العودة مجددا إلى فريق المقاولون العرب خلال الميركاتو هه الصيفي الجاري، بعد رحيله عن قلعة ذئاب الجبل في الموسم قبل الماضي حيث انتقل إلى سموحة قبل أن يستقر مؤخرا في الإنتاج الحربي.

واستقطب المقاولون العرب 4 صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق فى معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.