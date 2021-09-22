شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الأهلى يهزم بطل اليابان ويتوج بطلا لـ"الأفرو أسيوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1989 الأهلى يهزم يورميوى اليابانى بطل آسيا فى إياب بطولة الأفرو أسيوية بهدف دون رد سجله طاهر أبو زيد، فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، وأدار المباراة، الحكم التونسى ناصر بن على، وكان الأهلى أكد تفوقه فى لقاء الذهاب فى طوكيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، مثل الأهلى فى هذه المباراة، بقيادة الألماني ديتريتش فايسا كل من: ثابت البطل "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، حمادة صدقى، هانى رمزى، محمد سعد، بدر رجب، محمد عبد الجليل، طاهر أبوزيد، أيمن شوقى، حسام حسن، طارق خليل، عادل عبد الرحمن.

وكان قد شارك فى مباراة الذهاب كل من أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، عمرو أنور، علاء ميهوب.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.