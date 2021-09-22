شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم تونس بنتيجة 85-36 ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري لكرة السلة "سيدات" من التأهل لدور ربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة في ياوندي عاصمة الكاميرون في الفترة من 18 لـ 26 سبتمبر على حساب منتخب تونس.

وتمكن المنتخب المصري بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفراعنة من الفوز على منتخب تونس بنتيجة 85-36 في اللقاء الذي اقيم ظهر اليوم الأربعاء لتحديد المتأهل لدور ربع النهائي.

وسيطر المنتخب المصري على مجريات المباراة منذ الشوط الأول، حيث انتهى الربع الأول بنتيجة 17-6 والربع الثاني انتهى بنتيجة 37-23.

وفي الشوط الثاني استمر المنتخب المصري في زيادة رصيده من النقاط المسجلة، لينتهي الربع الثالث بنتيجة 63-31 قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 85-36

وتأهل المنتخب المصري لدور ربع نهائي بطولة الأفرو باسكت ليواجه المنتخب الكاميروني غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.