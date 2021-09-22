شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يخدع الشاطر بين الشوطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع أسطورة تدريب الأهلى مانويل جوزيه وتقليده الشهير فى موسم 2004 حيث كان الثعلب البرتغالى يدخل غرفة الملابس بين شوطى المباريات عندما يكون غاضباً، ويقوم بعمل صافرة استهجان ثم يتوجه للاعب المغضوب عليه ويقول له أنت زيرو، وهو ما حدث مع كبار نجوم الفريق وفى مقدمتهم محمد بركات وإسلام الشاطر وعصام الحضرى وغيرهم.

وفى إحدى المباريات فى هذا الموسم نفذ إسلام الشاطر إحدى رميات التماس بشكل خاطئ ليقول له جوزيه "هايل يا إسلام" ليرد الأخير له التحية بعدما ظن أن المدرب البرتغالى يشيد به قبل أن يفاجأ باستبداله بين شوطى المباراة.