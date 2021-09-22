مجلة "فوربس" الأميركية تنشر قائمة لأكثر لاعبين كرة القدم جنيا للأرباح للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لا يعيش كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالة من التألق داخل الملعب فقط، ولكن على مستوى الدخل أيضا.



ونشرت مجلة "فوربس" الأميركية، قائمة لأكثر لاعبين كرة القدم جنيا للأرباح للعام 2021، وتصدرها كريستيانو رونالدو متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحددت المجلة القائمة بعد حساب الراتب الأساسي لكل لاعب، بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى مثلا الإعلانات والحملات التسويقية، ومواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن مبيعات القمصان.

وجاء في مقدمة اللاعبين الأكثر دخلا في 2021 البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بنحو 91.5 مليون إسترليني، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بأرباح وصلت 80.5 مليون إسترليني

وفي المركز الثالث جاء البرازيلي نيمار جناح باريس سان جيرمان، حيث وصلت أرباحه إلى 69.5 مليون إسترليني

جاء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رابعا بعدما وصل دخله إلى 31.5 مليون إسترليني.

أما النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصل دخله السنوي إلى 30 مليون إسترليني وحل في المرتبة الخامسة، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بـ26 مليون إسترليني.

الإسباني أندريه إنيستا لاعب فيسيل كوبي الياباني جاء في المرتبة السابعة، حيث وصل دخله في 2021 إلى 26 مليون جنيه إسترليني يليه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بـ25 مليون إسترليني.

أما الويلزي جاريث بيل الذي يعيش أسوأ حالاته الفنية في الملعب حل في المركز التاسع في قائمة الأكثر دخلا في 2021 بـ23.5 مليون جنيه إسترليني، يليه زميله في ريال مديد البلجيكي إيدين هازارد بدخل وصل 21 مليون جنيه إسترليني.