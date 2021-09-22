اجتماع طارئ فى الأهلى مع موسيمانى.. وأول تعليق من الجنوب إفريقي بعد ضياع السوبر: سأستغنى عن أفشة

الشارقة - اميمة ياسر - استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على عقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى لمناقشته فى المستوى السيئ الذى ظهر عليه الأهلى فى مباراة السوبر المصرى الأخيرة ضد طلائع الجيش والتى خسرها الفريق الأحمر، ومعرفة الأسباب التى حرمت الأهلى من الظهور بمستوى جيد على مدار 120 دقيقة لعب فى لقاء السوبر.



وترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى وضع حد للمستوى غير المرضى الذى ظهر عليه الفريق الأحمر، الذى تسبب فى حالة من السخط للجماهير الحمراء، لاسيما أنه لا يوجد ما يدعو للظهور بهذا المستوى الباهت رغم تلبية احتياجات الجهاز الفنى وإبرام صفقات على أعلى مستوى فى الصيف الحالى، وتدعيم قائمة الفريق الأحمر فى كل المراكز.

كما تنوى إدارة الكرة بالأهلى استطلاع رأى موسيمانى فى عدم الاستعانة بالصفقات الجديدة مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدى العائدين من الإعارة وكريم فؤاد المنضم حديثا من نادى النجوم، بعدما استبعدهما من قائمة مباراة السوبر الأخيرة.

وعلق الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على خسارة لقب السوبر المصرى بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، إنه حزين جدا بسبب نتيجة اللقاء، مؤكدا أنه فضل عدم إشراك رأسى حربة صريحين فى السوبر، لرغبته فى الاحتفاظ بـ نجم الفريق الأحمر محمد مجدى أفشة، صانع الألعاب فى التشكيل الأساسى، وعدم استبعاده من المباراة.

مباراة السوبر المصرى

وأضاف: "لو دفعت برأسى حربة صريحين فى السوبر فهذا يعنى أننى سأستغتى عن أفشة، مع العلم أننا فزنا بكل البطولات السابقة فى وجود أفشة، ولا يمكننى اللعب بمهاجمين على حساب صانع الألعاب".

وكان فريق طلائع الجيش قد توج بطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب فى السوبر المصرى.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى كأس السوبر المصرى أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة فى وقتيها الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، وسط سيطرة كاملة للأهلى ودفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه.

وفى الشوطين الإضافيين واصل الأهلى تفوقه الهجومى وأهدر أكثر من فرصة للتقدم، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى، ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التى انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2.