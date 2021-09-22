نائب رئيس سورينام يخوض مباراة في سن الـ 60 في دوري "كونكاكاف" للأندية

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باراماريبو: خاض نائب رئيس سورينام غيرييرو روني برونزفايك في سن الـ 60 عاماً ذهاب دور الـ16 من دوري "كونكاكاف" للأندية (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) مع إنتر مونغوتابو الذي يترأّسه ويملكه بمواجهة سي دي أوليمبيا من هندوراس في باراماريبو.

ولعب برونزفايك الذي ارتدى قميصاً عليها الرقم 61 وهو تاريخ عام ولادته وحمل شارة القيادة، 54 دقيقة خلال الخسارة القاسية على أرض فريقه أمام نظيره من هندوراس بنتيجة 1-6.

وشارك نائب الرئيس في خطّ الهجوم إلى جانب صاحب الرقم 10 داميان برونزفايك وأحد أقاربه، علماً أنّ برونزفايك دأب على المشاركة في مباريات فريقه.

وقال المعلّق الرياضي الشهير بـ "مستر تشيب" على تويتر "أصبح روني برونزويك (نائب رئيس سورينام ورئيس إنتر مونغوتابو) أكبر لاعب (60 عامًا و198 يومًا) يخوض مباراة دولية للأندية".

أحكام بحقّه

قاد هذا الرقيب السابق في الجيش ورجل الأعمال الثري المتمرّدين ضد سياسة الديكتاتور ديسي باوترسي في حقبة الثمانينات.

حُكم عليه غيابيًا بتهمة الإتجار بالمخدرات وبالسجن لمدة 8 أعوام في 1999 من قبل السلطات القضائية الهولندية (القوة الإستعمارية السابقة)، كما صدر بحقّه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل السلطات القضائية الفرنسية، من دون أن تنفَّذ هذه الأحكام كون القانون لا يجوز لسورينام تسليم رعاياها.

انتُخب نائباً في عام 2005، ليتحالف مؤخّرًا مع وزير العدل السابق في سورينام ورئيس منظّمة المعارضة السياسية الرئيسية شاندريكابرساد سانتوكي الذي انتُخب رئيساً بالتزكية في تموز/يوليو 2020 من قبل البرلمان لمدة خمسة أعوام، فيما عُيّن برونزويك نائباً له.

ولن يخاطر برونزفايك بالسفر للمشاركة في مباراة الإياب في هندوراس بسبب مشاكله القانونية وخوفاً من إلقاء القبض عليه.