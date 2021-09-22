شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد فى مواجهة الأهلى بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك على إكتمال صفوف الفريق بالكامل فى مواجهة الأهلى فى اللقاء الذى يجمعهما فى الرابعة عصر غدا الخميس بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ثالث جولات دورى المحترفين .

وقال عبد البارى فى تصريح لـ الخليج 365 أنه لا يوجد أى إصابات لدى اللاعبين ، مشيرا إلى جاهزية جميع اللاعبين المحليين و الدوليين بعد عودتهم من تدريب المنتخب الذى أيم على مدار يومي الأحد و الأثنين الماضيين .

فى سياق آخر، أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، فى تصريحات سابقة، عن اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك المحدد له غدا الخميس بالجولة الثالثة بالدورى على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلسى إدارة الناديين فقط.

واستقر اتحاد اليد على إقامة اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ظل قرار لعب مباريات القمة على أرض محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة. ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الرابعة عصرا.