شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شعار المقاصة الجديد بعد تحويله إلى هويدي رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولو نادي المقاصة من تصميم الشعار الجديد الخاص بالنادي بعد تحويل اسمه من نادي المقاصة إلى نادي هويدي الفيوم، على أن يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي في أكتوبر المقبل.

ويعكف مسئولو نادي المقاصة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتغيير اسم النادي من المقاصة إلى هويدي، لاسيما وأنه يحتاج بعض الإجراءات الخاصة لتغيير الاسم.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على دخول معسكر مغلق يوم 9 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة، ضمن خطة التحضير للموسم المقبل من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتدرب فريق المقاصة بشكل يومي على ملعب استاد الفيوم في حضور كل اللاعبين سواء اللاعبين القدامي المستمرين بقائمة الفريق الفيومي أو الصفقات الجديدة التي تم إبرامها لتدعيم صفوف الفريق وسد العجز في بعض المراكز بصفوف الفريق الفيومي.

ويعكف مسئولو نادي المقاصة على حسم ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها الجهاز الفني لتدعيم عدد من المراكز خاصة الجناحين ورأس الحربة وقلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويحاول مسئولو المقاصة تلبية احتياجات الجهاز الفني من لاعبين جدد ومعسكرات مغلقة وما يطلبه من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد للفترة القادمة، لاسيما مع صعوبة المنافسة في الموسم المقبل.