شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عثمان :"العثمانين " على الحياد تماما فى انتخابات النادى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمود عثمان ، بأن " العثمانين " على الحياد تماما في انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، وأشار بأننا سنكون على مسافة واحدة من الجميع ، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للنادي الإسماعيلي في المرحلة القادمة.

ويغلق اليوم الأربعاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث استمر تلقى طلبات الترشيح منذ الخميس الماضى، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

وتقدم الثنائى الدكتور هشام العنانى والمهندس يحيى الكومى بأوراق ترشحهم على رئاسة النادى الاسماعيلى، فيما تقدم عمرو زكى على منصب النائب والإعلامية نانسي القاضي علي منصب العضوية تحت السن.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات القادمة حوالي 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادي لأربع سنوات.

ويملك آل عثمان أكبر عدد من الكتلة التصويتية داخل النادى الإسماعيلى.