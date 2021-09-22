شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دياب وعامر ومتعب ورفعت لانتخابات رابطة الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل أحمد دياب المرشح لرئاسة رابطة الدوري الممتاز ومعه خالد رفعت وشريف صلاح أعضاء الرابطة الي اتحاد الكرة منذ قليل .

كما وصل عامر حسين المرشح من اتحاد الكرة لرابطة الدوري الممتاز وعماد متعب نجم الاهلي السابق لمقر اتحاد الكرة استعدادا لاقامة الانتخابات .



عماد متعب



خالد رفعت



أحمد دياب و خالد رفعت

ثروت سويلم

وتعقد رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.

والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم، عامر حسين بركات، شريف صالح محمد ، خالد أحمد رفعت ، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من : اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي به اللائحة.

وأكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، أن تشكيل الرابطة الجديد الجميع مستبشر به خير كثير والعمل لصالح الكرة المصرية، مضيفا أن الرابطة لن تستعين بخبراء من خارج مصر ولدينا الخبرات الكثيرة باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية".

وواصل" اللجنة تجتمع اليوم من أجل إختيار رئيس الرابطة والنائب، وسيتم تفعيل عمل رابطة الأندية خلال الموسم القادم، ومن الممكن أن لا تحصل الرابطة على كامل مهام عملها في الموسم الأول ونتمنى الحصول على جميع ما نريد إدارتة، وإدارة الدوري ستكون من خلال رابطة الأندية".