تعرف على مواجهات شباب الطائرة فى بطولة العالم بإيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب شباب الكرة الطائرة، تحت 21 سنة مواجهاته ببطولة العالم، المقامة فى إيطاليا وبلغاريا غدا الخميس بمواجهة جمهورية التشيك فى البطولة التى تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر الجارى وحتى 3 أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الطائرة مع إيطاليا بعد غدا الجمعة، على أن يلتقى تايلاند السبت فى ختام مشوار الدور الأول.



جدول شباب الطائرة

كما تشارك الشابات تحت 18 سنة فى بطولة العالم المقامة فى المكسيك، حيث يواجهن يواجه فى السادسة مساء غدا الخميس، منتخب تركيا فى إطار ثالث مواجهات منتخبنا الوطنى ببطولة العالم المقامة فى المكسيك والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 29 سبتمبر الجارى.

وحصل منتخب شابات الكرة الطائرة على راحة اليوم الأربعاء بعد الخسارة من بيرو وإيطاليا فى أول وثان مبارياته على التوالى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة الجمعة مع جمهورية الدومينيكان فى ختام لقاءات الدور الأول.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق ونجلاء المصرى مدربة وأيمن فؤاد مدرب ومى محمود محلل تفنى.