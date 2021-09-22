شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في الأهلي من اعتماد موسيماني على الكرات الطولية فى تحضير الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي على الطريقة التي اعتمدها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش والتي خسرها الأهلي، في اختراق دفاع الفريق المنافس وتكرار نفس الأخطاء التي وقع بها خلال مباراة الفريقين بنهاية الموسم الماضي للدوري.

واعتمد موسيماني على الكرات الطولية في التحضير ونقل الكرات للأمام في محاولة للوصول إلى مرمى طلائع الجيش، وهي الكرات التي كان ياقبلها دفاع الفريق العسكري بكل أريحية ويعيد تطفيش الكرة بعيدا عن منطقة جزائه، الأمر الذي تسبب في ظهور الأهلي بشكل غير مرضي خلال المباراة.

ويأتي اللوم على موسيماني بسبب عدم وجود جمل فنية طوال المباراة وعدم تنويع طرق اللعب في اختراق الدفاعات الحصينة كما فعلها طلائع الجيش وعدم تحضير لاعبيه بالشكل الأمثل وظهر كل لاعب في غير حالته خلال مباراة السوبر، بخلاف سوء إدارة المباراة من حيث التغييرات أو اختيار مسددي ركلات الجزاء، خاصة محمد مجدي أفشة الذي أهدر في مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر الموسم قبل الماضي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وسط سيطرة كاملة للأهلي ودفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه.

وفي الشوطين الإضافيين واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وأهدر أكثر من فرصة للتقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2.