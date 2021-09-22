سالم الدوسري يسارع الخطى للتواجد أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

قرر نجم نادي الهلال السعودي سالم الدوسري، تسريع عملية تعافيه من الإصابة، وذلك من أجل التواجد في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بيرسبوليس الايراني منتصف الشهر القادم.

وعاد الدولي السعودي إلى التعافي بحقن البلازما في مفصل قدمه اليسرى مكانة الإصابة في أحد المراكز الطبية في العاصمة الرياض وفقاً لمصادر صحيفة الرياضية السعودية.

وأضافت نفس الصحيفة، أن سالم الدوسري سبق وتعافى بنفس الطريقة التي تعجل من عودة اللاعبين إلى الملاعب، شهر أبريل الماضي، بعد الاصابة التي تعرض لها أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.

وأكمل نفس التقرير، أن نجم نادي الهلال السعودي سيجري فحوصات بالأشعة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم، للتأكد من الجاهزية التامة، قبل إعطائه الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة دوري ابطال اسيا أمام الفريق الايراني.

وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق، غياب اللاعب سالم الدوسري عن الفريق لمدة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراتي اليابان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 أيام 6 و 9 أكتوبر مع الأخضر السعودي.

ويلعب الهلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام الجيش الأحمر نادي بيرسبوليس الايراني يوم 16 أكتوبر على الأراضي السعودية.