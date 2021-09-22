الامارات | شرط وحيد يعيد الجماهير المغربية إلى المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد يعيد الجماهير المغربية إلى المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع عن اقتراب عودة الجماهير المغربية إلى الملاعب بشكل تدريجي، خلال الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن هذه العودة ستكون بشرط رئيس وهو تلقي الجماهير للقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، إلى جانب اشتراطات أخرى.

وأكد لقجع خلال اجتماع للمكتب المديري، أمس عبر تقنية الفيديو، أنه في انتظار قرار السلطات المختصة في هذا الشأن، مع إلزامية التوفر على جواز التلقيح واتخاذ التدابير الاحترازية الخاصة بكوفيد 19.

وبحسب بيان صحافي للاتحاد المغربي فإن فوزي لقجع دعا رؤساء الأندية إلى حث جماهيرها على الحصول على جواز التلقيح في أقرب الآجال. كما طالبهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة من الناحية اللوجستية لإنجاح عملية عودة الجماهير إلى الملاعب. وغابت الجماهير عن المدرجات منذ عام ونصف العام بعدما أصدر الاتحاد في مارس 2020، بيانا علق فيه الحضور الجماهيري بسبب كورونا.

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