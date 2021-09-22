الامارات | وفاة ناشئة كرة سلة في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناشئة كرة سلة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشبان المسلمين في مصر وفاة ضي طارق، لاعبة كرة السلة بالنادي تحت 16 سنة، وأعلن النادي توقف النشاط حداداً على روح اللاعبة. وقال النادي عبر صفحته على موقع "فيس بوك":"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا ضي لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الجميلة ضي طارق لاعبة تحت 16 سنة.. نشهد الله أنها من انقى وأجمل الشخصيات اللهم اجعل ادبها واخلاقها وشبابها وحبنا لها شفيعا لها.. اللهم ثبتها عند السؤال وآنس وحشتها ووسع مدخلها وأنر قبرها واجعله روضة من رياض الجنة يا رب العالمين".

وأضاف البيان: "تم إلغاء جميع تدريبات كرة السلة بنادي الشبان المسلمين وكذلك اغلاق الملعب طوال اليوم حدادا على روحها.. ولا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم، ولا حول ولا قوة لنا الا بالله العلي العظيم". وعلمت "الإمارات اليوم" أن وفاة ضي طارق جاءت طبيعية حيث تم تشخيص الوفاة بأنها سكتة قلبية مفاجأة، حيث وقعت أثناء تواجدها بالمنزل.

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