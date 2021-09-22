شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد شروط انضمام بيرسى تاو لمنتخب جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادى الأهلى، على فكرة انضمام لاعبه بيرسى تاو لمعسكر منتخب جنوب إفريقيا القادم، بعدما تم استدعائه من قبل منتخب الأولاد فى التجمع المقبل، رغم استمرار معاناة اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته فى معسكر منتخب بلاده السابق.

وتسببت الإصابة التى تعرض لها بيرسى تاو فى معسكر منتخب البافانا بافانا الأخير فى تأجيل ظهور اللاعب رفقة فريقه الجديد بعدما انضم للأهلى فى الصيف الحالى قادما من صفوف برايتون الإنجليزى، حيث يحتاج اللاعب أسبوعين قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه ومن ثم المشاركة فى المباريات الرسمية.

وحدد مسئولو الأهلى شروطا من أجل انضمام تاو لمعسكر منتخب جنوب إفريقيا القادم أبرزها خضوع اللاعب لفحص طبى شامل والتأكد من تعافى اللاعب التام من الإصابة وجاهزيته للمشاركة فى المباريات، لا سيما وأن تاو يحتاج بعض الوقت ليكون جاهزا للمشاركة فى المباريات وليس من مصلحته التعجل فى الدفع به فى المباريات.

وينوى الجهاز الطبى للأهلى التواصل مع الجهاز منتخب الأولاد، لشرح موقف تاو والتأكيد على خطورة انضمام اللاعب لمنتخب بلاده وكذلك صعوبة المشاركة فى المباريات بسبب خروجه من إصابة قوية وحاجته للتأهيل لوقت كافى قبل العودة للمشاركة فى المباريات، قبل صدور القرار النهائى من انضمام اللاعب لمعسكر منتخب الأولاد من عدمه.

ويرغب الأهلى فى بقاء تاو بالقاهرة لاستكمال برنامج علاجه عن السفر إلى بلاده لفحصه من قبل الجهاز الطبى لمنتخب البافانا، لا سيما بعدما أقنعه الجهاز الطبى لمنتخب بلاده بأن الإصابة التى اشتكى منها قبل المباراة الأولى لمنتخب جنوب إفريقيا بتصفيات كأس العالم بسيطة وتم الدفع به فى المباراتين لتتفاقم إصابته ويبتعد لفترة عن الملاعب.

وقام الجهاز الطبى للأهلى بحقن بيرسى تاو بالبلازما للتعافى من الإصابة فى الضامة قبل إنهاء البرنامج العلاجى الخاص به ومن ثم الانتظام فى التدريبات الجماعية بعدما بدأ اللاعب مرحلة الجرى حول الملعب ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبى بالأهلى.