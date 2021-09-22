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رونالدو بالصدارة.. وصلاح بالقائمة.. من هم اللاعبون الأكثر جنيا للأرباح في 2021؟

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الشارقة - اميمة ياسر - نشرت مجلة "فوربس" الأميركية، قائمة لأكثر لاعبين كرة القدم جنيا للأرباح للعام 2021.

وتمكّن النجم البرتغالي والمنتقل حديثا لنادي مانشستر يونايتد ، من التفوق على الأرجنتيني ليونيل لاعب باريس سان جرمان، والذي كان يحتل الصدارة في القائمة سابقا.

وحددت المجلة القائمة بعد حساب الراتب الأساسي لكل لاعب، بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى كتلك الناتجة عن الإعلانات والحملات التسويقية، بالإضافة إلى مبيعات القمصان الخاصة بهؤلاء النجوم، وما يجنوه من مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين جنيا للأرباح في 2021 على النحو التالي:

1- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 91.5 مليون إسترليني.

2- ليونيل ميسي (باريس سان جرمان) 80.5 مليون إسترليني.

3- (باريس سان جرمان) 69.5 مليون إسترليني.

4- كيليان مبابي (باريس سان جرمان) 31.5 مليون إسترليني.

5- محمد صلاح () 30 مليون إسترليني.

6- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 26 مليون إسترليني.

7- أندريه إنيستا (فيسيل كوبي) 26 مليون إسترليني.

8- بول بوغبا (مانشستر يونايتد) 25 مليون إسترليني.

9- غاريث بيل () 23.5 مليون إسترليني.

10- إيدين هازارد (ريال مدريد) 21 مليون إسترليني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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