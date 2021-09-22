بسام يتحدث عن.. تسرع شريف.. وصحة هدف الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، إنه شعر بتسرع محمد شريف مهاجم الأهلي في تسديد ركلة الترجيح الأخيرة بالسوبر المحلي، مضيفًا أن كرة الدوري "لم تدخل كاملة" مرمى الفريق العسكري.

وخسر الأهلي بطولة السوبر المحلي لصالح طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2، وأهدر من الفريق الأحمر كل من بدر بانون، محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف.

وهلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال بسام: "التصدي لركلات الترجيح توفيق من الله عز وجل، خسرنا نهائي كأس مصر بنفس الطريقة أمام الأهلي، (ذاكرت) طريقة تسديد لاعبي الفريق الأحمر".

وتابع: "من سددوا في نهائي الكأس هم من سددوا في السوبر، باختلاف ترتيب شريف وأفشة".

وواصل: "تعلمت من ركلة بانون في نهائي الكأس، وتوقعت تسديد أفشة على الناحية اليمنى، وكذلك محمد شريف الذي شعرت بتسرعه في التسديد".

وعن اللعب للنادي الأهلي: "حلم بالنسبة لي التواجد بين صفوف الأهلي، كل شيء نصيب (ممكن ماليش نصيب دلوقتي)، لكن شرف لأي لاعب دلوقتي التواجد في الأهلي".

وبسؤاله عن الهدف الجدلي للأهلي خلال لقاء الفريقين في بطولة الدوري الموسم المنقضي وعما إذا كانت الكرة تخطت المرمى أم لا، أجاب بسام: "لم تمر بكامل استدارتها داخل المرمى".