شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لانتخاب الرئيس والنائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.

والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم، عامر حسين بركات، شريف صالح محمد ، خالد أحمد رفعت ، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من : اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة.

وأكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، أن تشكيل الرابطة الجديد الجميع مستبشر به خير كثير والعمل لصالح الكرة المصرية، مضيفا أن الرابطة لن تستعين بخبراء من خارج مصر ولدينا الخبرات الكثيرة باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية".

وواصل" اللجنة تجتمع اليوم من أجل إختيار رئيس الرابطة والنائب، وسيتم تفعيل عمل رابطة الأندية خلال الموسم القادم، ومن الممكن أن لا تحصل الرابطة على كامل مهام عملها في الموسم الأول ونتمنى الحصول على جميع ما نريد إدارتة، وإدارة الدوري ستكون من خلال رابطة الأندية".