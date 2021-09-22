شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عماد متعب يسجل هدفا عالميا بمونديال الشباب بمرمى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، من إحراز أحد أفضل أهداف كأس العالم للشباب على مدار تاريخ البطولة عام 2003 فى كأس العالم للشباب التى أقيمت في الإمارات، وكان متعب ضمن كتيبة المخضرم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني ومنتخب الشباب.

المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز على منتخب انجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعى إنجلترا ليسجل الفراعنة أول فوز على منتخب إنجلترا فى تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وأمامه محمد الزيات وأمير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين أحمد فتحى، وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب، وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.