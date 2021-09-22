شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه تُبقى عمرو السولية فى الأهلى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة تجديد عقد ثنائي الفريق عمرو السولية وعلى معلول، وأن كان الأول هو الأقرب للإعلان بعدما جدد عقده بالفعل منذ أيام عقب الجلسات التى عقدها معه أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي وأسفرت عن تجديد عقد اللاعب ليستمر مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم أخرى يحصل خلالها على 30 مليون جنيه خالصة الضرائب ، وأغلق السولية ملف العروض الخارجية التى تلقاها الفترة الماضية بعدما إتفق مع الأهلي على المقابل المالي المناسب له والذي شعر معه السولية بالتقدير المعنوي والمادي حاصة وأن اللاعب سبق وإشتكى من عدم حصوله على عقد جيد في المرة السابقة للتجديد .

أما على معلول فالتجديد معه إقترب كثيراً وقد يتم الإعلان عنه مع أو بعد السولية بفترة قليلة عقب المفاوضات التى تمت مؤخراً بين النجم التونسي ومسئولوالقلعة الحمراء وهي المفاوضات التى شهدت إتفاقاً تاماً حول جميع التفاصيل تماماً حيث إتفق مسئولو الأهلي على ضرورة تقدير على معلول بإعتباره أحد أهم أوراق الفريق الرابحة.