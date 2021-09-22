إبراهيم سعيد : أتوقع رحيل موسيماني حال استمرار أداء الفريق الحالي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه يتوقع رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي، في حالة استمرار الأداء السيئ، الذي قدمه الفريق في مباراة السوبر أمام طلائع الجيش.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس"، المذاع على قناة "النهار": أتوقع رحيل موسيماني عن الأهلي في حالة استمرار الأداء الحالي للفريق.

وتابع سعيد: الإدارة ستعيد تقييم الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، وحال استمرار أداء الفريق الحالي، فأتوقع رحيل موسيماني عن الأهلي، والبحث عن مدير فني جديد.