أبو الدهب : هناك خلل داخل فريق الأهلي والخطيب يعلم ذلك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن هناك خلل داخل الفريق الكروي الأول للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال أبو الدهب فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "هناك العديد من لاعبي الأهلي مستواهم بعيدا للغاية ويجب عدم مشاركتهم خلال الفترة المقبلة، وهناك خلل داخل الفريق ومحمود الخطيب يعلم ذلك الأمر".

وأضاف: "جميع الفرق التى ستلاعب الأهلى فى الفترة المقبلة ستلعب بنفس خطة طلائع الجيش لتضييق الخناق على موسيماني، ومحمد شريف لم يظهر بمستواه المعهود لذلك كان يجب عدم تسديده فى ركلات الترجيح".