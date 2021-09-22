شكرا لقرائتكم خبر عن مارتيميو البرتغالى يرفض الحلول الودية مع الزمالك بشأن غرامة محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التوصل لحلول ودية مع إدارة نادي مارتيميو البرتغالي بشأن غرامة محمد إبراهيم لاعب سيراميكا الحالي والزمالك السابق، والبالغة مليون يورو بخلاف فوائد الغرامة منذ وقت صدورها.

وحاولت إدارة الزمالك التوصل لاتفاق مع مارتيميو بتقسيط الغرامة التي اقرتها المحكمة الرياضية الدولية، وتخفيض جزء منها الا ان إدارة مارتيميو رفضت الحلول الودية وتمسكت بالحصول علي الغرامة كاملة بما فيها فوائد التأخير.

وجاء رفض النادي البرتغالي للحلول الودية نظرا لاعتراضهم علي تجاهل إدارات الزمالك السابقة للرد علي مخاطبات النادي البرتغالي السابقة والتي كان يطالب خلالها بالحصول علي مستحقاته بالطرق الودية قبل اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، واصبح نادي الزمالك مطالب خلال الساعات المقبلة بسداد الغرامة خوفا من تغليظ عقوبة الفيفا بمنع الزمالك من القيد فترات أخرى بعد منعه من القيد خلال فترتي الانتقالات الحالية والمقبلة في يناير القادم نتيجة شكوي الاكاديمية الكاميرونية ضد حسام اشرف لاعب الزمالك الصاعد وتغريم الزمالك 4 مليون يورو قبل تخفيضهم لـ 200 الف يورو ولا تزال الازمة قائمة حتي الان.

من ناحية أخرى أكد حازم فتوح وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد، أن تنازل اللاعب عن القضية التي رفعها من قبل ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته أدى لإلغاء العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي الزمالك.

وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي أن النقاز وقع على تنازل عن الحكم الذي حصل عليه ضد النادي في الفترة الماضية بعد توقيعه على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وشدد على أن تنازل النقاز عن القضية ساهم في رفع العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء.

وأكد أن الصيغة الاحترافية التي صيغت بها المخالصة، ساهمت في أن يظهر الحكم بهذا الشكل الذي يبرىء ساحة الزمالك تماما

بدل من أن تحسب عليه قضية تم تسديدها، وتظل موجودة في التاريخ الخاص بالقضايا التي تم تسويتها، بل اعتبر الفيفا أن القضية كأن لم تكن.

وأضاف فتوح أن اللاعب كان يعلم أن كتابة المخالصة بهذه الصيغه سوف يحمله مصاريف إجراءات التقاضي، إلا أنه وقع على المخالصة حبا وتقديرا للزمالك وجماهيره.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية "كاس" قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و ٩٠٠ الف دولار تعويضا من اللاعب.

من جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا في تصريح خاص للموقع الرسمي أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في ١٤ يناير ٢٠٢٠ استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.