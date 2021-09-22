تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

تشهد مباريات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 عدة مواجهات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية على حد سواء.



يصطدم مانشستر يونايتد بنظيره وست هام يونايتد للمرة الثانية هذا الأسبوع، لكن هذه المرة في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حيث ستذاع عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يحل نادي أستون فيلا ضيفا على تشيلسي، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في نسختها الجديدة 2021-2022.

أما صافرة البداية فموعدها هو العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

تُذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وستُذاع مباراة تشيلسي وأستون فيلا على قناة "beIN SPORTS PREMIUM 3".

موعد مباراة أرسنال وإي إف سي ويمبلدون في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يواجه فريق أرسنال نظيره إي إف سي ويمبلدون في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

يواجه فريق ولفرهامبتون نظيره توتنهام، في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، مباراة الفريق الملكي ضد مايوركا، مساء الأربعاء.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت أبوظبي، العاشرة بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد ضد مايوركا على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق المعلق سوار الذهب.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا

لا يزال فريق يوفنتوس يبحث عن الانتصار الأول له في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، وذلك عندما يواجه فريق سبيزيا في الجولة الخامسة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على منصة "يوتيوب".

يسعى فريق ميلان لمواصلة انطلاقتة الجيدة في الدوري الإيطالي، حين يواجه نظيره فينيزيا في الجولة الخامسة، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت إذاعة عدة مباريات من كل جولة للمتابعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الرسمية للرابطة على موقع "يوتيوب"، ومن بينها مباراة ميلان وفينيزيا.

يستضيف فريق ميتز نظيره باريس سان جيرمان متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة ميتز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يستضيف فريق فلامنجو البرازيلي نظيره ليبرتاد البارجواياني، في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، وتحديدا "beIN Sports HD 1 English".

يواجه فريق الهلال نظيره أمل عطبرة في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدوري السوداني، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة "الملاعب الرياضية" السودانية على الهواء مباشرة.