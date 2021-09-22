شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف السوبر ويبدأ التفكير فى مباراة إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش التى أقيمت أمس، الثلاثاء، باستاد برج العرب وبدأ الجهاز الفني للمارد الأحمر يُفكر في مباراة إنبي بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى ستقام السبت المقبل بالإسكندرية.

وطالب موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق ملف السوبر بكل أحداثه من إيجابيات وسلبيات، وبدأ التركيز في مباراة إنبي بكأس مصر والتى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل مواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب كأس مصر.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

بعيداً عما سبق، أرسل النادى الأهلى التقارير الطبية الخاصة بـ بيرسى تاو الوافد الجديد للقلعة الحمراء لاتحاد الكرة الجنوب أفريقى للاطلاع عليها للتأكد من عدم قدرة تاو على التواجد مع منتخب الأولاد فى المعسكر المقبل، ولم يظهر بيرسى تاو مع الأهلى حتى الآن، إذ تعرض لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مؤخراً بتصفيات مونديال 2022 ويحتاج للتأهيل والعلاج قرابة الثلاثة أسابيع.

فيما قام مسئولو النادى الأهلى بتحويل 600 ألف دولار لنظرائهم فى برايتون الإنجليزى منذ أيام، ويمثل هذا المبلغ القسط الأول من قيمة ضم الجنوب أفريقى بيرسى تاو ، وتعاقد الأهلى مع بيرسى تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من برايتون الإنجليزى لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و800 ألف دولار ، واتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى على تسديد المليون و800 ألف دولار على ثلاثة أعوام، بواقع قسط قيمته 600 ألف دولار كل عام.