شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعين بـ 13 لاعباً لإسقاط الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على تجهيز لاعبو الفريق الجدد في الفترة المقبلة من أجل تأهيلهم لخوض مباراة نصف نهائي الكأس أمام الزمالك.

واستعان أسوان بـ 13 لاعباً لدعم خطوطه الهجومية من أجل تحقيق مفاجأة في الكأس أمام فرسان ميت عقبة وهم:عبدالله هنطش وسط كوكاكولا، أكثم سمير وسط الرجاء، إسلام على صانع ألعاب كوم حماده، اسلام عبد الراضى وسط مهاجم ديروط ، مصطفى كشرى جناح الأولمبى، مصطفى عبد العاطى مهاجم كوكاكولا، أحمد سقراط مهاجم الإعلاميين، عاطف الحسينى مهاجم كوكاكولا، محمد ناجى جدو مهاجم كوكاكولا، محمد جودة مهاجم طنطا.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.

واختتم فريق أسوان معسكره بالقاهرة الذى استمر إسبوعين فى الفترة من 4 إلى 19 سبتمبر الجارى إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد بالممتاز ب، ومباراة الدور نصف النهائى بكأس مصر، والتى تجمع زهرة الجنوب بنادى الزمالك.

وأعلن عبد الناصر عباس مدير الكرة بأسوان، أن المدير الفنى للفريق أحمد بيبو قرر منح اللاعبين يومين راحة على أن يبدأ تجمع الفريق بأسوان اليوم الأربعاء لأداء التدريبات بملعب النادى.