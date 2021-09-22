شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: أرفض فكرة التبرعات فى نادى الزمالك وما هو دور رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، أنه يرفض فكرة التبرعات من قبل الجمهور، وهذا الأمر عرض على المجلس السابق مساهمة فى تجديد عقد التونسي فرجاني ساسى، ولكن اسم الزمالك أكبر بكثير من هذه الأمور.

وأضاف إبراهيم عبد الله، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تشكيل رابطة الأندية من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم جاء بشكل خاطئ، ولم يحدث مثل الدوريات الأوروبية، ولا بد من تحديد المهام لها، والاتفاق مع المسئولين فى الجبلاية على استقلالها.

وأشار إبراهيم عبد الله أن نادى الزمالك صاحب فكرة إنشاء شركة خاصة لإدارة كرة القدم فى مصر، ثم جاء النادى الأهلى للإعلان عن إنشاء الشركة والأندية الأخرى، وذلك لجذب موارد اقتصادية كبيرة للفريق خلال المرحلة المقبلة.