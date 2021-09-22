شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم الأربعاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث استمر تلقى طلبات الترشيح منذ الخميس الماضى، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

وتقدم الثنائى الدكتور هشام العنانى والمهندس يحيى الكومى بأوراق ترشحهم على رئاسة النادى الاسماعيلى فيما تقدم عمرو زكى على منصب النائب، ويسود الغموض موقف ال عثمان من تقديم أوراق الترشح في اللحظات الأخيرة بسبب رغبة المهندس إبراهيم عثمان فى الغياب عن المشهد داخل النادى بعد الأحداث الأخيرة والهجوم الذى تعرض له من بعض الجماهير بعد تراجع نتائج الدراويش بالسنوات الأخيرة، ولا يزال الغموض يحيط بشقيقه الأصغر أحمد عثمان المشرف على فريق الكرة من خوض الانتخابات، ويملك آل عثمان أكبر عدد من الكتلة التصويتية داخل النادى الإسماعيلى.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات القادمة حوالي 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادي لأربع سنوات.