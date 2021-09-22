شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: لم أوافق على عودة النقاز للزمالك وموقف كارتيرون مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، فكرة التعاقد مرة أخرى مع التونسي حمدى النقاز لاعب فريق الترجى التونسي، عقب رحيله عن القلعة البيضاء بطريقة غير لائقة، والهروب فى توقيت مهم.

وأوضح إبراهيم عبد الله، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقف المدرب الفرنسي كارتيرون يختلف عن التونسي حمدى النقاز بسبب وجود شرط جزائى فى عقد المدرب قام بتسديد قيمته ثم رحل.

وأشار إبراهيم عبد الله إلى أن هناك بعض القضايا فى نادى الزمالك لا بد من الطعن عليها مسبقا، وجميع الأحكام التى تتواجد على القلعة البيضاء ليست نهائية، لذلك المجلس السابق قام بالحديث مع المستشار القانونى نصر عزام وتم الاتفاق مع محامٍ إيطالى لتولى الأمر.