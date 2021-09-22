شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: عبد الله السعيد مغيرش كلامه مع الزمالك لكن الضغوط كانت أكبر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، عن كواليس المفاوضات التى قام بها الزمالك مع عبد الله السعيد عندما كان اللاعب فى صفوف الأهلى وتيحانا عضوا بمجلس إدارة الأبيض.

وقال تيجانا فى تصريحات لبرنامج زملكاوي إنه جلس مع عبد الله السعيد 3 مرات فى منزل أحد أصدقاء اللاعب، مضيفا: "عبد الله السعيد لاعب كبير ومميز ولم يغير اتفاقه أو كلامه مع الزمالك، وكان يريد اللعب للأبيض"، قائلا: "عبد الله كان عاوز الزمالك ومغيرش كلامه لكن اتحط فى موقف صعب جدا والضغوط كانت أكبر منه".

وأكد إسماعيل يوسف أنه يدعم المنتخب بقوة فى طريقه بتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولكن هناك علامات استفهام حول اختيار المساعدين فى جهاز كيروش، بعدم وجود أى فرد من الزمالك، بخلاف ما كان فى الجهاز السابق يتواجد أيمن طاهر وطارق مصطفى.