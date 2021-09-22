شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ طلائع الجيش على التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي طلائع الجيش بعد تتويج فريق كرة القدم بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لفريق طلائع الجيش الذي قدم مستوى مميز وأداء يستحق التقدير من الجهاز الفني واللاعبين، حتى حقق الفريق الفوز بكأس السوبر.

ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كلاً من: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.