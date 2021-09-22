شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: قدرنا نثبت إننا فرقة كبيرة قدام الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مهند لاشين، لاعب نادي طلائع الجيش، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلى، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، وانتهى بخسارة الأهلى.

وأضاف لاشين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "قدمنا مباراة كبيرة وقدرنا نثبت إننا فرقة كبيرة قدام الفرق الكبيرة". وتابع لاشين: "تابعت الأخبار فوجدت نفسي انتقلت للزمالك وبيراميدز وفيوتشر، أغلقت هاتفي لأركز في السوبر وابتعدت عن هذا الكلام تماما، وبقائي أو رحيلي هو قرار نادي طلائع الجيش، قد أرحل قريبا".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كلاً من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.