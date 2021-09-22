شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الزمالك: التعاقد مع النقاز ليس له علاقة بفوز الأبيض بالقضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث سلفادوري، محامي نادي الزمالك في قضية التونسي حمدي النقاز، عن القضية التي كان رفعها اللاعب ضد الأبيض، بسبب مستحقاته التي لم يحصل عليها خلال فترته الأولى.
وقال محامي الزمالك في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "نادي الزمالك حقق نصرا تاريخيا في قضية حمدي النقاز.. وتعاقد الزمالك مع النقاز ليس له علاقة بفوز الأبيض بالقضية".
وكان أنيس بن ميم، محامى اللاعب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أكد أن تنازل موكله عن قضيته ضد النادى الأبيض كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك ضد الحكم الصادر للاعب بأحقيته فى الحصول على مليون و300 ألف دولار.
وأشار بن ميم فى تصريح خاص للموقع الرسمى للنادى، أن الاتفاق تم بين الطرفين فى الفترة الماضية بتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى، وأن يسحب الزمالك الاستئناف للمحكمة الرياضية بعد توقيع النقاز على عقود الانتقال للفريق الأبيض.
وأضاف أن ما تردد عن علمه وعلم النقاز بالحكم لا أساس له من الصحة، موضحا أن النظر فى الدعوى كان فى يوم 14 يناير الماضي، ولم يحدث أى تطورات بعدها، وشدد على أن اللاعب كان يرغب فى العودة للزمالك لأنه قضى فترة جيدة من قبل مع النادي.
من جانبه علق عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول طعن النادى الأبيض ضد الحكم الصادر للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن العائد مجددا للزمالك بأحقية حصوله على مليون و300 ألف دولار.