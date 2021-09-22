شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الزمالك: التعاقد مع النقاز ليس له علاقة بفوز الأبيض بالقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سلفادوري، محامي نادي الزمالك في قضية التونسي حمدي النقاز، عن القضية التي كان رفعها اللاعب ضد الأبيض، بسبب مستحقاته التي لم يحصل عليها خلال فترته الأولى.

وقال محامي الزمالك في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "نادي الزمالك حقق نصرا تاريخيا في قضية حمدي النقاز.. وتعاقد الزمالك مع النقاز ليس له علاقة بفوز الأبيض بالقضية".