شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بطلائع الجيش: محمد بسام متمسك بالنادى ولا يريد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، عن اللقاء الذي جمع فريقه بالأهلى، في كأس السوبر المصري، مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، وانتهى بخسارة الأهلى للقب.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "محمد بسام متمسك بالنادي ولا يريد الرحيل، قدمنا مباراة قوية أمام فريق من أعرق فرق القارة وسعداء بسيناريو التتويج". وأكد المهدي أن فريقه ما زال في مرحلة التكوين، فضلًا عن أنه أنهى موسما صعبا للغاية، لذلك كان من المستحيل تنفيذ أي سيناريو آخر غير خوض ركلات الترجيح أمام الأهلي، بعد توفيق كبير. وتابع مدير الكرة بالطلائع: "التتويج بالسوبر دفعة قوية قبل انطلاق بطولة الدوري التي سيسعى خلاله الفريق للتواجد بمركز متقدم يستحقه بجدول الترتيب".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كلاً من: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.