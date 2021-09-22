شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه اليوم مالية كفر الزيات وديا استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم فريق غزل المحلة لكرة القدم أولى مبارياته الودية؛ تحضيرًا للموسم الجديد، مع فريق مالية كفر الزيات، في الوقت الذي يستمر فيه الفريق في تأدية مرانه اليومي بقيادة المدير الفني محمد عودة، طبقًا لخطة الإعداد التي وضعها بالتنسيق مع مساعديه، والمدير الإداري للفريق طه السيد.

كما تقرر خوض الفريق مباراة أخرى الجمعة القادم مع فريق المنصورة، قبل أيام من سفر الفريق لمدينة الإسماعيلية لعمل معسكر تدريبي يستمر لعدة أيام، والمقرر بدؤه يوم 29 من سبتمبر الجاري.

وكان الفريق قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع عدة لاعبين، من بينهم إبراهيم كونيه والسيد الشبراوي ومحمد عبد الرازق "بازوكا"، وآخرين، من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري العام المصري لكرة القدم، وما زالت إدارة الفريق تسعى لحسم المزيد من الصفقات لدعم زعيم الفلاحين.